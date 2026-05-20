Sampdoria panchina tra algoritmi e sogni | i tifosi vogliono Lombardo lettera strappalacrime e raccolta firme

Un gruppo di tifosi della Sampdoria ha avviato una petizione online per chiedere alla società di confermare l’attuale allenatore e il direttore sportivo. La raccolta firme ha superato le mille adesioni e si è accompagnata a una lettera rivolta alla dirigenza, in cui si esprimono sostegno e desiderio di mantenere la guida tecnica e sportiva attuale. La discussione tra i supporter si concentra sulla possibilità di confermare le scelte fatte, mentre i social continuano a raccogliere adesioni.

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