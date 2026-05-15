Vis Artena calcio un successo la prima edizione di Vis Artena e jo’ pallò tra i vicoli della città
Lo scorso sabato, nel centro storico di Artena, si è svolta la prima edizione di “Vis Artena e jo’ pallò”, un evento organizzato dalla squadra di calcio locale. La manifestazione ha coinvolto i residenti e i visitatori, attraversando i vicoli più caratteristici della città. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone, con attività legate al calcio tradizionale e momenti di intrattenimento che richiamavano le atmosfere di un tempo. La prima edizione si è conclusa con un riscontro positivo tra gli organizzatori e i partecipanti.
Artena (Rm) – Un evento dal sapore antico. Sabato scorso la Vis Artena ha organizzato la prima edizione di “Vis Artena e jo’ pallò” (che in dialetto artenese vuol dire “Vis Artena e il pallone”), una manifestazione che ha voluto unire il sapore di un calcio “antico” ai punti più caratteristici. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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