Vis Artena calcio un successo la prima edizione di Vis Artena e jo’ pallò tra i vicoli della città

Lo scorso sabato, nel centro storico di Artena, si è svolta la prima edizione di “Vis Artena e jo’ pallò”, un evento organizzato dalla squadra di calcio locale. La manifestazione ha coinvolto i residenti e i visitatori, attraversando i vicoli più caratteristici della città. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone, con attività legate al calcio tradizionale e momenti di intrattenimento che richiamavano le atmosfere di un tempo. La prima edizione si è conclusa con un riscontro positivo tra gli organizzatori e i partecipanti.

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