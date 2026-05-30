Un virus emergente può essere sconosciuto o già noto e può sviluppare una variante che provoca un focolaio locale, come avviene attualmente in Congo con l’Ebola. Recentemente si discute anche di virus zombie che potrebbero liberarsi dal permafrost, ma al momento non ci sono conferme scientifiche di questa ipotesi. La possibilità di nuovi virus deriva dalla capacità di mutazione di agenti virali noti o di agenti sconosciuti che si presentano in aree dove il riscaldamento globale scioglie il permafrost.

Roma, 30 maggio 2026 – Virus emergente: che cos’è? “Può essere non ancora conosciuto ma anche già noto, di cui nasce una variante che genera un focolaio a livello locale come sta avvenendo adesso in Congo con l’Ebola”. Alessandro Miani è il presidente della Sima, la Società italiana di medicina ambientale. Nel suo campo d’azione ci sono l’approccio one health, una sola salute, e le zoonosi, “legate al deterioramento dell’ambiente”. L’espressione ‘virus emergente’ si porta dietro un allarme? “Sicuramente richiede una maggiore sorveglianza. Il caso tipico è proprio l’Ebola. Con la globalizzazione, per forza deve essere attivata una sorveglianza sanitaria per tutte le persone che vanno in quel Paese e da lì si spostano”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Virus zombie che si liberano dal permafrost, cosa ci deve preoccupare davvero

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