Un uomo rientrato dall’estero è stato ricoverato a Monza con il virus H9N2. Le autorità sanitarie hanno confermato che si tratta di un caso isolato e che il virus non si trasmette tra persone. La situazione è sotto controllo e non sono stati registrati altri contagi. La notizia ha suscitato attenzione in Lombardia, dove si è verificato il primo caso umano di questa influenza aviaria in Europa.

N elle ultime ore, l’attenzione della sanità pubblica si è concentrata sulla Lombardia, dove è stato isolato il primo caso umano in Europa di influenza aviaria di sottotipo H9N2. La notizia, confermata dal Ministero della Salute, riguarda un paziente fragile, già affetto da altre patologie, che avrebbe contratto l’infezione durante un soggiorno in un Paese extraeuropeo. Nonostante la risonanza del primato europeo, le autorità sanitarie hanno invitato alla calma: l a situazione è definita “sotto controllo” e il caso è considerato un evento isolato, gestito con estrema tempestività grazie ai protocolli di sorveglianza già attivi sul territorio. West Nile Virus in Liguria: «Monitoraggio continuo delle zanzare e analisi molecolare» X Influenza aviaria, in Lombardia il primo caso umano in Europa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un uomo rientrato dall'estero è stato ricoverato a Monza per il virus H9N2. Gli esperti spiegano perché si tratta di un episodio isolato e che non deve creare allerta: il virus non si trasmette tra esseri umani e la situazione è sotto controllo

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