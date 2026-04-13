Dopo la partita tra Milan e Lecce, si nota un calo significativo nelle prestazioni di Alexis Saelemaers. I dati raccolti mostrano una diminuzione nel numero di passaggi completati, nel possesso palla e nelle occasioni create rispetto alle gare precedenti. La sua performance viene analizzata in modo dettagliato, evidenziando una flessione rispetto alle recenti apparizioni in campo. La situazione sta attirando l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

Il Milan sta facendo più fatica in questo 2026 specialmente dal mese di marzo in poi. Uno dei calciatori in calo è Alexis Saelemaekers: l'esterno belga sembra essere a secco di benzina dopo una prima parte di stagione giocata a mille. L'ex Bologna resta fondamentale per l'equilibrio tattico di Massimiliano Allegri, ma è chiaro che sia al momento meno lucido e meno efficace. Abbiamo voluto analizzare le partite di Saelemaekers da inizio stagione in Serie A fino a Milan-Lecce 1-0, confrontandole con i suoi numeri post Milan-Lecce. Questo perché il belga si è fatto male muscolarmente proprio nella sfida di San Siro, dove aveva dominato nel secondo tempo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers in calo netto dopo il Lecce: c’è un dato che inizia davvero a preoccupare

Leggi anche: Milan, apprensione per Saelemaekers: dolore all’adduttore dopo il Lecce

Milan, ecco le condizioni di Saelemaekers dopo l’infortunio contro il LecceIeri sera, all'80', poco dopo il gol-vittoria siglato da Niclas Füllkrug proprio grazie ad un suo assist, Alexis Saelemaekers ha chiesto e ottenuto...

Fullkrug a Sky Calcio Club dopo Milan-Lecce: Un gol che aspettavo, essere qui è incredibile