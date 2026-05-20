L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un’emergenza sanitaria internazionale a causa del virus Bundibugyo tra Congo e Uganda. Martedì, il numero di vittime dell’epidemia di Ebola in Africa centrale è salito drasticamente. Il direttore generale dell’OMS ha commentato la situazione, sottolineando la rapidità con cui si sta diffondendo il virus e la sua ampiezza. La dichiarazione riguarda un’epidemia che coinvolge due paesi della regione, con numeri di decessi in crescita.

Martedì il bilancio delle vittime dell’epidemia di Ebola in Africa centrale è aumentato drasticamente, e il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso preoccupazione per “la portata e la velocità dell’epidemia”. Secondo il Ministero della Salute congolese, si ritiene che almeno 131 persone siano morte e che 531 siano state contagiate. Tra i contagiati c’è un cittadino statunitense risultato positivo al test e trasferito in aereo in Germania, ha dichiarato Tedros alla 79ª Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra. La Germania sta agendo in tal senso su richiesta del governo statunitense, ha dichiarato un portavoce del Ministero della Salute tedesco alla NBC News. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ebola, l’Oms dichiara l’emergenza sanitaria internazionale per il virus Bundibugyo tra Congo e Uganda

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