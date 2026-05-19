Le autorità italiane hanno emesso un’alerta riguardante il virus Bundibugyo, richiedendo controlli sanitari ai cittadini che rientrano dall’estero, in particolare da Congo e Uganda. Chi torna in Italia con mezzi privati dovrà sottoporsi a procedure di screening specifiche, mentre per chi utilizza mezzi pubblici saranno adottate misure di controllo presso i punti di ingresso. È obbligatorio compilare una dichiarazione sanitaria prima del rientro, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie.

? Domande chiave Chi deve sottoscrivere la dichiarazione sanitaria prima del rientro in Italia?. Come funzionerà lo screening per chi rientra con mezzi privati?. Perché l'OMS ha dichiarato il secondo livello di allerta internazionale?. Quali sono le procedure specifiche per i cooperanti delle ONG?.? In Breve Bilancio epidemia: 131 decessi e 513 casi sospetti tra Congo e Uganda.. Obbligo dichiarazione sanitaria via email al Ministero 48 ore prima del rientro.. Screening obbligatorio presso uffici USMAF-SASN o medici ASL per i rientranti.. OMS stanzia 4 milioni di dollari per gestire l'emergenza sul campo.. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza sanitaria per il personale proveniente dalla Democratica del Congo e dall’Uganda a causa del focolaio di virus Bundibugyo, una variante di Ebola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allerta virus Bundibugyo: controlli sanitari ai rientri da Congo e Uganda

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