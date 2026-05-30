Virtus gara-1 delle semifinali va a Venezia | vanificato il fattore campo
Venezia ha vinto la gara-1 delle semifinali contro la Virtus Bologna, che aveva il vantaggio del fattore campo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli ospiti, che hanno conquistato il primo risultato della serie. La Virtus Bologna non è riuscita a sfruttare il proprio campo e ha perso in casa. La sfida si sposterà ora alla prossima gara, con Venezia che si porta avanti nella serie.
Bologna, 30 maggio 2026 - Gara-1 si tinge di orogranata. Alla Virtus Arena a fare sua la prima sfida di una serie di semifinale che si annuncia equilibrata è infatti la Reyer Venezia che s’impone 83-91 al termine di una sfida equilibratissima e decisa proprio nel finale dalla maggiore freschezza messa in campo dalla formazione di coach Spahija. Inizia meglio la Virtus che riesce a dare una bidimensionali al proprio attacco con un gioco interno-esterno efficace. Venezia invece fatica in attacco trovando appena 2 triple con Wiltjer, e non riuscendo ad innescare sottocanestro l’ex Tessitori. Al 4’ sul punteggio 13-6 Spahija è costretto a chiedere tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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