Virtus gara-1 delle semifinali va a Venezia | vanificato il fattore campo

Notizia in breve

Venezia ha vinto la gara-1 delle semifinali contro la Virtus Bologna, che aveva il vantaggio del fattore campo. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole agli ospiti, che hanno conquistato il primo risultato della serie. La Virtus Bologna non è riuscita a sfruttare il proprio campo e ha perso in casa. La sfida si sposterà ora alla prossima gara, con Venezia che si porta avanti nella serie.