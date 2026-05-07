La Spezia fa valere il fattore campo e va alla bella B-Chem Virtus si decide tutto domenica

La Spezia si impone in casa contro Civitanova con un punteggio di 58 a 56 e si prepara alla decisiva sfida di domenica. La partita è stata combattuta, con i punti di Lamperi e Cellerini che hanno contribuito alla vittoria. La formazione locale ha schierato anche Pedroni, Ramirez, Calabrese e Gulini, mentre per Civitanova sono scesi in campo Pedroni, Ramirez, Farusi e altri. La serie si decide quindi nella prossima sfida, che potrebbe determinare l’esito finale.

SPEZIA 58 CIVITANOVA 56 TARROS SPEZIA: Lamperi 15, Pedroni 2, Ramirez 3, Tedeschi ne, Calabrese 9, Farusi ne, Sabbadini, Pesenato 8, Deri 4, Petrushevski, Gulini 7, Cellerini 10. All. Ricci. (TL: 1319, T2: 1841, T3: 320) B-CHEM VIRTUS CIVITANOVA: Santi 17, Baleani ne, Mwambila 11, Liberati 5, De Florio 9, Diodati 6, Conti, Seri ne, Kaba 8, Iannotti, Luciani. All. Domizioli. (TL: 1017, T2: 1139, T3: 827) Arbitri: Pittatore di Torino e Marco di Pinerolo (To). Parziali: 11-16, 26-34, 45-47. È tutta un’altra Tarros quella che supera in gara-2 e porta alla ‘bella’ di domenica a Civitanova la B-Chem Virtus. Un altro spirito, un altro atteggiamento messo sul parquet del PalaSprint dai bianconeri che riportano in parità la serie di questi ottavi di finale dei playoff della Conference Centro di B Interregionale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Spezia fa valere il fattore campo e va alla bella. B-Chem Virtus, si decide tutto domenica Notizie correlate Vallefoglia fa valere il fattore campo: Volley Bergamo ko 3-0. Lunedì a Treviglio arriva CuneoBergamo esce sconfitta dal PalaMegabox di Pesaro, dove Vallefoglia si prende il match che muove la sua classifica nel Girone B dei Playoff Challenge. Leggi anche: Primo posto e convocazione in nazionale per la 16enne. La Virtus Casalgrande si fa valere. Ilenia Guido brilla a Cervia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: B - Chem Virtus Civitanova Marche - Spezia Basket Club 83 - 60 (serie 1 - 0); La 2ª parte di stagione. La B-Chem Virtus sfida La Spezia; La Spezia fa valere il fattore campo e va alla bella. B-Chem Virtus, si decide tutto domenica; La B-Chem Virtus Civitanova sfida l'insidioso Spezia Basket Club. Missione a La Spezia. B-Chem Virtus, all’esordio bene in difesa. Questa sera dobbiamo concedere il bis»Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net La 2ª parte di stagione. La B-Chem Virtus sfida La SpeziaArriviamo con fiducia ai quarti playoff, ma anche con la giusta energia e curiosità per match che sono una novità per tanti miei giocatori. Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Virtus, è proie ... sport.quotidiano.net https://www.marchesport.info/news/b-chem-virtus-civitanova-marche-spezia-basket-club-83-60-serie-1-0 - facebook.com facebook