Le semifinali dei playoff scudetto tra Virtus Bologna e Venezia sono state programmate. Le date ufficiali sono state comunicate, anche se non ancora specificate pubblicamente. Sono disponibili dettagli sui biglietti, che si possono acquistare attraverso i canali ufficiali, e le modalità di accesso allo stadio. La sfida tra le due squadre si avvicina, con i tifosi che stanno già cercando informazioni per assistere alle partite.

Bologna, 27 maggio 2026 - Si avvicina a grandi passi la serie di semifinale dei playoff scudetto tra Virtus Olidata Bologna e Reyer Umana Venezia. Da sabato si inizia a fare sul serio per un posto in finale tricolore dove la vincente tra bianconeri e lagunari affronterà la vincente dello scontro tutto lombardo tra Leonessa Brescia e Olimpia Milano. Biglietti e mini abbonamento per la semifinale. Tornando alla serie tra Virtus e Venezia, fino alle 18 di domani è attiva la prelazione sul proprio posto per gli abbonati FULL ’25’26 e gli abbonati LBA ’25’26 per il mini abbonamento (a prezzo dedicato) comprensivo di gara 1 e gara 2. Tutti gli abbonati in Curva Virtus, Gradinata e Lodge Ovest, devono fare riferimento alle comunicazioni interne ai propri gruppi di appartenenza per quanto riguarda l’acquisto dei mini-abbonamenti in prelazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus-Venezia, le date delle semifinali playoff e le informazioni sui biglietti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia accedono alle semifinali playoffVirtus Bologna e Reyer Venezia hanno conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff di basket.

Basket, Virtus Bologna e Reyer Venezia non tremano e volano alle semifinali playoffLe semifinali dei playoff scudetto 2025-2026 sono state definite questa sera, con Virtus Bologna e Reyer Venezia che hanno superato le rispettive...

Temi più discussi: Semifinale Scudetto: sfida alla Virtus Bologna!; APERTA LA BIGLIETTERIA PER LA SEMIFINALE PLAYOFF CONTRO VENEZIA: TUTTE LE INFO; Nessun upset in gara-5: Virtus e Venezia in semifinale! Out Trento e Tortona; LBA Playoff Unipol 2026, definita la programmazione televisiva delle prime tre gare della semifinale Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia.

Le semifinali degli LBA Playoff @UnipolCorporate sono pronte ad accendersi Germani Brescia - EA7 Emporio Armani Milano Virtus Olidata Bologna - Umana Reyer Venezia Guardale tutte su LBATV: bit.ly/LBATVF2fb #TuttoUnAltroSport #LBAPlayoff x.com

Virtus Bologna - Reyer Venezia: la programmazione TV della semifinaleLegaBasket ha definito la data, l'orario e la programmazione televisiva delle prime tre gare delle Semifinali degli LBA Playoff Unipol 2026, dalla parte del tabellone che riguarda le già qualificate V ... pianetabasket.com

Sarà Virtus-Venezia in semifinale: ko Trento e Tortona, show di Edwards e ColeLe due gare-5 chiudono i quarti playoff: decisive le prove dei leader americani. Dall’altra parte del tabellone ci sarà Brescia-Milano ... msn.com