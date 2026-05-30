Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari su ordine del gip di Brindisi. L’ordinanza è stata emessa dopo accuse di violenza sessuale su alcune alunne. I carabinieri di Oria hanno eseguito il provvedimento. La misura cautelare è stata disposta in seguito a indagini in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle vittime.

I carabinieri della stazione di Oria hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Brindisi nei confronti di un docente di una scuola primaria del territorio, indagato per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'inchiesta L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della citata Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, trae origine dalle tempestive segnalazioni e dalle denunce presentate dalla Dirigenza Scolastica dell’Istituto, a seguito dei primi e allarmanti racconti confidati dalle piccole alunne ai propri genitori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Violenza sessuale sulle sue alunne: arrestato un maestro delle scuole primarie

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VIOLENZA SESSUALE: LA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA RICERCA DI UN CONSENSO

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