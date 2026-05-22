Il maestro della musica sacra arrestato per violenza sessuale

Un noto maestro di musica sacra è stato arrestato a Bellaria con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, di nazionalità canadese, si trovava in Italia da alcuni giorni, dopo aver trascorso anni nel settore musicale e dell’insegnamento nel suo paese d’origine. La vicenda è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno proceduto con le indagini e l’arresto. La polizia ha confermato di aver eseguito l’operazione senza fornire ulteriori dettagli sulle accuse o sull’identità dell’arrestato.

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Rimini, 22 maggio 2026 – Aveva scelto Bellaria come meta per alcuni giorni di relax, lontano dal Canada, il Paese dove per anni aveva lavorato nel mondo della musica sacra e dell’insegnamento. Ma proprio durante il soggiorno in provincia di Rimini è scattato l’arresto. A finire in manette è stato Uwe Frank Lieflander, 63 anni, cittadino tedesco, direttore di coro, direttore d’orchestra e insegnante di musica sacra, ricercato dalle autorità canadesi nell’ambito di un’inchiesta per una presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza facente parte?del suo gruppo di musica. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacabagno-54-franco-viserbella-chiuso-cqjkd5dz Il blitz in hotel a Bellaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il maestro della musica sacra arrestato per violenza sessuale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Violenza sessuale su studentesse minorenni, arrestato maestro di musica a San Giorgio a CremanoLe violenze sarebbero state commesse all'interno di una scuola di danza della città vesuviana, dove l'uomo, 66 anni, svolgeva lezioni di musica... L'arrestato per violenza sessuale già oggetto di indagine interna della DiocesiL'arresto per violenza sessuale aggravata messo a segno dalla Squadra Mobile di Padova coordinata dalla Procura della Repubblica per ovvi motivi ha... #Repost @SkySportBasket —— Il musicista di origine albanese sarà il Maestro Concertatore del celebre concertone di musica popolare salentina in programma il 22 agosto a Melpignano x.com San Giorgio a Cremano, abusi su minori durante le lezioni: arrestato un maestro di musicaLe lezioni di musica si erano trasformate in un vero e proprio incubo per alcune ragazzine minorenni di San Giorgio a Cremano. Una saletta isolata, situata all'interno di una nota scuola ... ilmattino.it Gli Orti della Musica, dedicata al maestro Vessicchio Piantalo 2026E' dedicata al maestro Peppe Vessicchio l'edizione 2026 di Piantalo, l'appuntamento creato da Gustarosso per raccontare e vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano Dop in programma mercoled ... ansa.it