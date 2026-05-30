Violenza sessuale sulle sue alunne | arrestato un maestro della scuola primaria

Da quotidianodipuglia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo un'indagine condotta dai carabinieri. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brindisi. Le accuse riguardano violenza sessuale su alcune sue alunne. La misura cautelare è stata applicata a seguito di un procedimento giudiziario in corso.

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I carabinieri della stazione di Oria hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Brindisi nei confronti di un docente di una scuola primaria del territorio, indagato per il reato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'inchiesta L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della citata Stazione e coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi, trae origine dalle tempestive segnalazioni e dalle denunce presentate dalla dirigenza scolastica dell’Istituto, a seguito dei primi e allarmanti racconti confidati dalle piccole alunne ai propri genitori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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