Violenza sessuale sulle alunne in classe arrestato maestro della primaria a Brindisi | incastrato da video e audio

Un insegnante di scuola primaria nel Brindisino è stato arrestato con l'accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni. L'arresto è stato eseguito dopo che sono stati raccolti prove tramite video e registrazioni audio. L'indagine ha portato all'arresto dell'uomo, che ora si trova in custodia. Le autorità hanno notificato la misura cautelare in seguito alla verifica delle prove raccolte.

Un insegnante di una scuola primaria è stato arrestato nel Brindisino con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. I filmati e le registrazioni audio hanno documentato contatti fisici e palpeggiamenti ripetuti e inappropriati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Molestie alle studentesse, arrestato un professore: «Faceva il solletico in classe»

Notizie e thread social correlati

Violenza sessuale sulle sue alunne: arrestato un maestro della scuola primariaUn insegnante di scuola primaria è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo un'indagine condotta dai carabinieri.

Brindisi, insegnante ai domiciliari per abusi su alunne minorenni: incastrato da audio e video in classeUn insegnante di un istituto nella provincia di Brindisi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale...

Temi più discussi: Brindisi, violenza sessuale su alunne: arrestato insegnante di scuola primaria; Docente di sostegno condannato per violenza sessuale su due studentesse minorenni e interdetto dall'insegnamento; Presunti abusi su alunne minorenni, arrestato insegnante nel Brindisino; Monza, violenza sessuale su due alunne: docente condannato a 2 anni e interdetto dall’insegnamento.

Insegnante delle elementari arrestato nel Brindisino: è accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. Scattate le indagini dopo le segnalazioni dei genitori delle minorenni. Il docente aveva già subito sanzioni disciplinari per comport x.com

Presunti abusi su alunne minorenni. Un insegnante arrestato per violenza sessuale nel BrindisinoL'uomo si trova ai domiciliari, in passato aveva già avuto sanzioni disciplinari per accuse simili. Acquisiti filmati e audio su quanto avveniva in classe ... quotidiano.net

Monza, violenza sessuale su due alunne: docente condannato a 2 anni e interdetto dall’insegnamentoIl docente di sostegno, 50enne di origine siciliana, è accusato di approcci nei confronti di due studentesse all’epoca dei fatti minorenni ... milano.repubblica.it