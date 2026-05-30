Brindisi insegnante ai domiciliari per abusi su alunne minorenni | incastrato da audio e video in classe

Notizia in breve

Un insegnante di un istituto nella provincia di Brindisi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’indagine si basa su registrazioni audio e video realizzate in classe. Le autorità hanno disposto le misure cautelari dopo aver raccolto prove che coinvolgono l’insegnante in comportamenti illeciti nei confronti di studentesse. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.