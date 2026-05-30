Brindisi insegnante ai domiciliari per abusi su alunne minorenni | incastrato da audio e video in classe
Un insegnante di un istituto nella provincia di Brindisi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’indagine si basa su registrazioni audio e video realizzate in classe. Le autorità hanno disposto le misure cautelari dopo aver raccolto prove che coinvolgono l’insegnante in comportamenti illeciti nei confronti di studentesse. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.
Un insegnante di un istituto della provincia di Brindisi è stato posto agli arresti domiciliari con la grave accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune alunne minorenni. L’inchiesta ha portato alla luce una serie di presunti abusi consumati all’interno delle mura scolastiche, confermando i racconti delle giovanissime vittime grazie anche al supporto di registrazioni ambientali. L’ordinanza del Gip e l’intervento dei Carabinieri. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta di misura cautelare formulata dalla locale Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Brindisi, maestro ai domiciliari: accuse di abusi su alcune alunne della scuola primariaUn insegnante di una scuola primaria nella provincia di Brindisi è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso abusi sessuali...
“Abusi su sette minorenni a partire dal 2017”: ai domiciliari un insegnante di religione nel PadovanoUna persona di 37 anni, insegnante di religione in una scuola privata e coinvolta in attività parrocchiali, si trova agli arresti domiciliari su...
Temi più discussi: Oria, presunti episodi nei confronti di bambini della scuola primaria: insegnante ai domiciliari; Brindisi, violenza sessuale su alunne: arrestato insegnante di scuola primaria; Brindisi, presunti abusi su alunne minorenni: arrestato un insegnante; Violenze su alunne minorenni, insegnante arrestato.
Oria, insegnante ai domiciliari: è indagato per violenza sessuale aggravata su minori Un insegnante di una scuola primaria di Oria è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del Gip di Brindisi. Il docente è indagato per vi facebook
Oria, presunti episodi nei confronti di bambini della scuola primaria: insegnante ai domiciliari x.com
Violenza sessuale su alunne, arrestato insegnante di scuola primaria(Adnkronos) - Un insegnante di scuola primaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Stazione di Oria, in provincia di Brindisi, per presunta violenza sessuale aggravata ai ... msn.com
Violenza sessuale su alunne, insegnante delle elementari arrestatoFoto Adnkronos Violenza aggravata ai danni di alcune alunne minorenni. Questa la pesantissima accusa ... msn.com