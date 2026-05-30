Brindisi insegnante ai domiciliari per abusi su alunne minorenni | incastrato da audio e video in classe

Da ilfattoquotidiano.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante di un istituto nella provincia di Brindisi è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su alunne minorenni. L’indagine si basa su registrazioni audio e video realizzate in classe. Le autorità hanno disposto le misure cautelari dopo aver raccolto prove che coinvolgono l’insegnante in comportamenti illeciti nei confronti di studentesse. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

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Un insegnante di un istituto della provincia di Brindisi è stato posto agli arresti domiciliari con la grave accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di alcune alunne minorenni. L’inchiesta ha portato alla luce una serie di presunti abusi consumati all’interno delle mura scolastiche, confermando i racconti delle giovanissime vittime grazie anche al supporto di registrazioni ambientali. L’ordinanza del Gip e l’intervento dei Carabinieri. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari (Gip) del Tribunale di Brindisi, che ha accolto la richiesta di misura cautelare formulata dalla locale Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

brindisi insegnante ai domiciliari per abusi su alunne minorenni incastrato da audio e video in classe
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