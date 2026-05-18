Insegnante di religione arrestato a Padova per violenza sessuale su minori emersi abusi durati un decennio
Un insegnante di religione di 37 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Padova con l'accusa di aver commesso abusi sessuali su sette minori tra il 2017 e il 2026. Le indagini hanno portato alla luce una serie di episodi che si sono protratti nel corso di quasi dieci anni. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e ora si trova nel suo domicilio in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.
Eseguito a Padova un arresto ai domiciliari per violenza sessuale aggravata su sette minorenni. La misura cautelare è stata emessa nei confronti di un 37enne originario della provincia di Treviso, accusato di aver abusato di minori affidati a lui in qualità di insegnante di religione e animatore parrocchiale, tra il 2017 e il 2026. Le indagini della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha preso avvio dopo una segnalazione relativa a presunti abusi sessuali subiti da un 17enne nel marzo scorso, durante un fine settimana trascorso fuori regione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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ARRESTATO INSEGNANTE DI RELIGIONE NEL PADOVANO: SETTE MINORI VITTIME DI PRESUNTE VIOLENZE SESSUALI AGGRAVATE irog.it/?p=29468 #padova #violenzasessuale #minori #SquadraMobile #CodiceRosso #abusiminori #treviso #Giustizi x.com
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