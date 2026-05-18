Insegnante di religione arrestato a Padova per violenza sessuale su minori emersi abusi durati un decennio

Un insegnante di religione di 37 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Padova con l'accusa di aver commesso abusi sessuali su sette minori tra il 2017 e il 2026. Le indagini hanno portato alla luce una serie di episodi che si sono protratti nel corso di quasi dieci anni. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e ora si trova nel suo domicilio in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

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