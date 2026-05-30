Il ministro dell’Istruzione ha proposto di vietare l’uso dei social fino ai 15 anni, ritenendo che molte aggressioni di insegnanti siano legate all’uso eccessivo di queste piattaforme. Recenti episodi di violenza nelle scuole coinvolgono studenti che hanno aggredito i docenti. La proposta mira a limitare l’esposizione dei minori ai social media, ritenendo che questa misura possa ridurre i comportamenti violenti nelle aule.

Il ministro dell’IstruzioneGiuseppe Valditaraè intervenuto nel corso della trasmissione “Diario del giorno” su Rete 4 per parlare del tema dellaviolenza nelle scuole, auspicando che il Parlamento approvi quanto prima la proposta di legge chevieta l’utilizzo dei social fino ai 15 anni. Per il titolare di Viale Trastevere, infatti, i recenti casi di aggressione di professori da parte degli alunni sono in larga parte attribuibiliad un uso smodato delle piattaforme. “Non ci sono soltanto i casi dibullismo e di aggressioni, ci sono anche i casi di autolesionismo, persino disuicidi“, ha aggiunto Valditara, che poi si è concentrato sull’episodio avvenutoieri in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove uno studente di 11 anni ha tentato diaccoltellare il suo professoredi tecnologia durante le lezioni, filmando l’aggressione con il telefonino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Violenza nelle scuole, Valditara: ‘Serve divieto di uso dei social fino ai 15 anni’

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Violenza nelle scuole, il Ministro Valditara: Metal detector su richiesta - XXI Secolo 16/02/2026

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