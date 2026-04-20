Valditara | Governo studia progetto per vietare uso social ai minori di 15 anni

Il ministro dell’istruzione ha annunciato che il governo sta valutando l’adozione di un progetto di legge volto a vietare l’uso dei social media ai minori di 15 anni. Ha spiegato che si stanno studiando misure tecnicamente efficaci per prevenire possibili tentativi di aggirare il divieto. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei giovani online e sulla regolamentazione delle piattaforme digitali.

"Stiamo affrontando un grande?tema che è il divieto all'uso dei social per i minori di 15?anni, dobbiamo approntare delle misure tecnicamente efficaci per?evitare ogni aggiramento". Lo ha detto il ministro?dell'Istruzione Giuseppe Valditara nella sede della Provincia di?Parma a margine.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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