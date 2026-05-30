La ragazza di 15 anni ha presentato istanza per l’incidente probatorio, dopo aver accusato di aver subito una violenza sessuale mentre era ospite a casa di un uomo. L’uomo ha negato ogni accusa, affermando di aver soltanto assistito la giovane e di non averla mai toccata. La richiesta di incidente probatorio mira a raccogliere elementi probatori sulla vicenda.

Lei ha lamentato di essere stata violentata dopo essere stata ospitata a casa di lui. Lui invece ha negato tutto, sostenendo di avere solo aiutato quella ragazzina ma di non averla mai nemmeno sfiorata. Fino a qui il gip Andrea Galanti, dopo avere vergato l’ordinanza cautelare che ha fatti finire in carcere l’uomo - un 32enne originario della Costa d’Avorio -, ha negato che fosse rimesso in libertà al netto dell’interrogatorio di garanzia, come invece chiedeva l’avvocato difensore Sandra Vannucci. Ora la procura ha chiesto di sentire la giovane - una 15enne del Ravennate - in incidente probatorio. Il che significa che la giovane verrà sentita in un contesto protetto nell’ambito del quale sarà il solo gip a farle le domande eventualmente di interesse anche delle parti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Violentata a 15 anni". Chiesto l’incidente probatorio

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