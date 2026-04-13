Il legale che rappresenta la famiglia di Domenico ha presentato un’istanza al giudice per l’incidente probatorio programmato il 28 aprile presso il policlinico di Bari. La richiesta riguarda la presenza di entrambi i cuori coinvolti nel caso, specificando che si desidera che venga analizzato anche il cuore malato di Domenico, che è stato espiantato prima del trapianto. La richiesta si inserisce nell’ambito delle procedure legali in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un’istanza al gip con la quale ho chiesto che all’incidente probatorio del prossimo 28 aprile fissato al policlinico di Bari sia presente anche il cuore malato di Domenico espiantato prima del trapianto del cuore danneggiato”. È quanto fa sapere l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, che stamattina in una intervista su Canale 9 aveva anticipato la sua intenzione di recarsi dal giudice per formalizzare la richiesta. “È un esame che va fatto – ha detto ancora Petruzzi – perché ci sono degli interrogativi a cui dare una risposta”. In Tv Petruzzi ha anche.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Legale della famiglia di Domenico: “Chiesto a gip incidente probatorio su entrambi cuori”

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