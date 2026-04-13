Morte Domenico rischio ripetizione interrogatori e chiesto l' incidente probatorio su entrambi i cuori

Un avvocato ha depositato un'istanza al giudice per chiedere che, durante l’incidente probatorio previsto per il 28 aprile al policlinico di Bari, siano presenti entrambi i cuori coinvolti nel caso. La richiesta riguarda il cuore malato di Domenico, che è stato espiantato prima del trapianto del cuore danneggiato. L’obiettivo è evitare che si ripetano gli interrogatori già svolti.

"Ho presentato un'istanza al gip con la quale ho chiesto che all'incidente probatorio del prossimo 28 aprile fissato al policlinico di Bari sia presente anche il cuore malato di Domenico espiantato prima del trapianto del cuore danneggiato". È quanto fa sapere l'avvocato Francesco Petruzzi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Legale della famiglia di Domenico: “Chiesto a gip incidente probatorio su entrambi cuori”Tempo di lettura: 2 minuti “Ho presentato un’istanza al gip con la quale ho chiesto che all’incidente probatorio del prossimo 28 aprile fissato al... Napoli, morte del piccolo Domenico: chiesto incidente probatorio. Gli indagati salgono a 7La Procura di Napoli ha presentato al giudice per le indagini preliminari un’istanza di incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul trapianto...