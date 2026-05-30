Vingergaad vince a Piancavallo e ipoteca il Giro d’Italia Domani l’ultima tappa a Roma

Da cdn.ilfaroonline.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vingergaad ha vinto la ventunesima tappa del Giro d’Italia a Piancavallo, attaccando a 11 chilometri dal traguardo. È il suo quinto successo di tappa in questa edizione. La vittoria permette al ciclista di ipotecare la conquista finale della corsa. Domani si corre l’ultima frazione a Roma.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Jonas Vingegaard si impone nella 20esima tappa del Giro d’Italia a Piancavallo. Per il danese della Visma, che attacca a 11 km dall’arrivo, arriva il quinto successo di tappa e ipoteca la vittoria finale. Gall chiude secondo e Hindley terzo, con Eulalio sesto che blinda la maglia bianca del miglior giovane. Vingegaard è l’ottavo corridore nella storia a centrare la Tripla Corona (Giro, Tour, Vuelta). Ciccone maglia azzurra. Domani passerella finale a Roma. “Come corridore voglio vincere il maggior numero possibile di corse. Abbiamo deciso di provarci ancora oggi, perché era l’ultima vera tappa di montagna. Siamo andati all-in sulla vittoria di tappa, i ragazzi hanno fatto ancora una volta un lavoro straordinario e io ho vissuto una giornata fantastica in sella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HIGHLIGHTS | Vingegaard pone todo en su sitio | GIRO DE ITALIA 2026 | 14ª ETAPA - RESUMEN

Video HIGHLIGHTS | Vingegaard pone todo en su sitio | GIRO DE ITALIA 2026 | 14ª ETAPA - RESUMEN

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giro d'Italia: Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finale

Giro d’Italia 2026: Vingegaard domina la tappa di Piancavallo, sulla salita di Pantani. E ipoteca il trionfo finaleJonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, sulla salita di Piancavallo, confermando la sua supremazia durante la gara.

vingergaad vince a piancavalloGiro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 20^ tappa e mette al sicuro la maglia rosaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 20^ tappa e mette al sicuro la maglia rosa ... tg24.sky.it

Giro d'Italia, Vingegaard vince la ventesima tappa a Piancavallo. Domani la passerella in rosa a RomaIl danese stacca tutti in salita a poco più di 10 km dal traguardo e mette le mani sulla quinta tappa del suo Giro. Tripla corona per lui dopo Tour e Vuelta. L'Italia sorride con Ciccone, è lui il mig ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web