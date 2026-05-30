Vingergaad vince a Piancavallo e ipoteca il Giro d’Italia Domani l’ultima tappa a Roma

Vingergaad ha vinto la ventunesima tappa del Giro d’Italia a Piancavallo, attaccando a 11 chilometri dal traguardo. È il suo quinto successo di tappa in questa edizione. La vittoria permette al ciclista di ipotecare la conquista finale della corsa. Domani si corre l’ultima frazione a Roma.

Jonas Vingegaard si impone nella 20esima tappa del Giro d’Italia a Piancavallo. Per il danese della Visma, che attacca a 11 km dall’arrivo, arriva il quinto successo di tappa e ipoteca la vittoria finale. Gall chiude secondo e Hindley terzo, con Eulalio sesto che blinda la maglia bianca del miglior giovane. Vingegaard è l’ottavo corridore nella storia a centrare la Tripla Corona (Giro, Tour, Vuelta). Ciccone maglia azzurra. Domani passerella finale a Roma. “Come corridore voglio vincere il maggior numero possibile di corse. Abbiamo deciso di provarci ancora oggi, perché era l’ultima vera tappa di montagna. Siamo andati all-in sulla vittoria di tappa, i ragazzi hanno fatto ancora una volta un lavoro straordinario e io ho vissuto una giornata fantastica in sella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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