Giro d' Italia | Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finale

Da lapresse.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia a Piancavallo. Con questa vittoria, il corridore ha avvicinato la conquista del successo finale, che potrebbe arrivare domenica a Roma. La gara si è conclusa con il suo arrivo in testa, consolidando la sua posizione in classifica generale. La tappa ha visto altri concorrenti arrivare in seconda e terza posizione, ma Vingegaard ha mantenuto il vantaggio.

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Jonas Vingegaard vince la sua quinta tappa in questa edizione del Giro d’Italia e conquista virtualmente il successo finale, in attesa della passerella domenica a Roma. La maglia rosa si è aggiudicato la 20esima e penultima frazione della corsa, 200 km con partenza da Gemona e arrivo in cima a Piancavallo, piazzando lo scatto decisivo a circa 10 km dall’arrivo e staccando ancora una volta i diretti rivali. Il capitano della Visma-Lease a Bike si è imposto con 1’15” di vantaggio sull’austriaco Felix Gall e sull’australiano Jai Hindley, rispettivamente secondo e terzo anche nella classifica generale. Con il trionfo al Giro il campione danese conquista la tripla corona, avendo già vinto in carriera Tour de France e Vuelta di Spagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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