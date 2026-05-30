Vingegaard si gode la vittoria del Giro d'Italia | Ho rallentato Volevo godermi l'ultimo chilometro

Notizia in breve

Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia a Piancavallo, mantenendo la maglia rosa. Dopo aver concluso la gara, ha dichiarato di aver rallentato volontariamente nell’ultimo chilometro per godersi il momento. La vittoria ha consolidato il suo vantaggio in classifica generale. La tappa si è svolta su un percorso di montagna, con Vingegaard che ha superato gli avversari in salita. La corsa si è conclusa con il danese in testa, mentre gli altri concorrenti hanno chiuso a distanza.