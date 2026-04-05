Alessio Boni | Ho rifiutato proposte dall'America Non volevo fare lo stereotipo dell'italiano

In un'intervista con Francesca Fialdini, l'attore ha parlato del suo percorso professionale e dei ruoli interpretati nel corso degli anni. Ha spiegato di aver ricevuto diverse offerte dall'America, che ha deciso di rifiutare. Tra i motivi, ha menzionato il desiderio di evitare di interpretare lo stereotipo dell'italiano e di mantenere una certa coerenza nel suo lavoro.