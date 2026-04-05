Alessio Boni | Ho rifiutato proposte dall'America Non volevo fare lo stereotipo dell'italiano
In un'intervista con Francesca Fialdini, l'attore ha parlato del suo percorso professionale e dei ruoli interpretati nel corso degli anni. Ha spiegato di aver ricevuto diverse offerte dall'America, che ha deciso di rifiutare. Tra i motivi, ha menzionato il desiderio di evitare di interpretare lo stereotipo dell'italiano e di mantenere una certa coerenza nel suo lavoro.
Alessio Boni si racconta in un'intervista a Francesca Fialdini, durante la quale parla del suo lavoro, dei ruoli interpretati e del successo che lo ha portato ad avere proposte anche all'estero, da lui poi rifiutate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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