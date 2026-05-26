Vingegaard vince la prima tappa del Giro d'Italia da Maglia Rosa | Avevo fatto una promessa

Vingegaard ha vinto la prima tappa del Giro d'Italia indossando per la prima volta la Maglia Rosa, dopo aver già conquistato tre vittorie in questa corsa. La vittoria è arrivata nella sedicesima tappa, dove ha confermato il suo stato di forma e ha mantenuto la leadership in classifica generale. La vittoria è stata netta e ha permesso al corridore di consolidare il vantaggio in classifica.

È Vingegaard il dominatore della sedicesima tappa del Giro d'italia dove aveva già vinto tre volte: voleva farlo in Maglia Rosa e ci è riuscito alla prima occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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VINGEGAARD VALT AAN | Giro d'Italia 2026 | Samenvatting Etappe 2

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