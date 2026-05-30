Jonas Vingegaard ha vinto la penultima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 200 chilometri tra Gemona del Friuli e Piancavallo. Con questa vittoria, il ciclista della squadra Visma-Lease a Bike ha consolidato la leadership e mantenuto la maglia rosa. La corsa si avvicina alla conclusione con Vingegaard in testa, senza ulteriori cambiamenti significativi nella classifica generale.

AGI - Jonas Vingegaard padrone assoluto del Giro d'Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 - Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa. Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l'austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l'australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Giulio Ciccone difende la maglia azzurra e vince la classifica dedicata agli scalatori. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Vingegaard re del Giro d'Italia: successo nella penultima tappa e maglia rosa al sicuro

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VINGEGAARD mette le mani sul GIRO! Tripletta e maglia rosa a Pila | GIRO D'ITALIA 2026

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