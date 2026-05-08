Si parte! Vingegaard per la tripla corona Pellizzari speranza d' Italia | le due stelle del Giro

È iniziato il Giro d’Italia numero 109 in Bulgaria, con il danese che si presenta come il principale favorito dopo aver conquistato il Tour e la Vuelta. Tra i protagonisti ci sono anche gli atleti italiani, tra cui Pellizzari, che punta a una buona prestazione. La corsa rosa si apre con tante aspettative e si preannuncia ricca di sfide e sorprese, con i corridori pronti a darsi battaglia fin dalla prima tappa.

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È arrivato quel momento dell’anno, finalmente. Un filo rosa che tutto unisce, un numero non calcolabile di storie da raccontare, una quantità di emozioni impossibile da tenere a freno: corrono velocissime, proprio come le biciclette contemporanee. Eccolo, il Giro d’Italia, dal 1909 il vero romanzo popolare del Paese: capace come null’altro di entrare nel cuore della gente e abbattere i confini, arrivando dove sembrava impossibile. Lo dimostra alla perfezione l’edizione 109: per la prima volta nella storia prende il via oggi da Nessebar, Bulgaria, sulle sponde del Mar Nero, per concludersi domenica 31 maggio in via del Circo Massimo a Roma, nel cuore della grande bellezza.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Si parte! Vingegaard per la tripla corona, Pellizzari speranza d'Italia: le due stelle del Giro Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026: Jonas Vingegaard l’unico favorito. E può completare la Tripla Corona prima di Pogacar Vingegaard, al Giro sarà caccia alla tripla corona. Dieci cose che non sapete di luiSe esiste una occasione per la quale non è esagerato citare il concetto di storia, è questa. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Si parte! Vingegaard per la tripla corona, Pellizzari speranza d'Italia: le due stelle del Giro; Giro d'Italia 2026: al via l'edizione numero 109, si parte dalla Bulgaria; Il Giro che sogna italiano parte dalla Bulgaria con Jonas Vingegaard per la tripletta; Parte il Giro e Vingegaard va a caccia dei magnifici sette. Si parte! Vingegaard per la tripla corona, Pellizzari speranza d'Italia: le due stelle del GiroIn Bulgaria via alla corsa rosa numero 109. Il danese è il grande favorito, può fare tris dopo aver vinto Tour e Vuelta. L'azzurro può stupire, è da podio ... gazzetta.it Giro, si parte! Ganna: Crono ma non solo...La corsa rosa scatta domani dalla Bulgaria. Tre tappe all’estero, poi il rientro in Italia. Pellizzari sfida il favorito Vingegaard: Voglio divertirmi! ... tuttosport.com Vincere il Giro d’Italia per entrare nell’olimpo. O nella leggenda del ciclismo. Ecco l’impresa che attende Jonas Vingegaard. - facebook.com facebook Il Giro d’Italia 2026 è alle porte e la lotta per la maglia rosa sembra già chiusa. Riuscirà Jonas Vingegaard a mantenere il pronostico Nella nuova puntata di Fuori Tempo Massimo analizziamo i favoriti e i nomi più belli della Corsa Rosa. x.com