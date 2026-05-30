Jonas Vingegaard ha vinto la 20ª tappa del Giro d’Italia, la gara di 200 chilometri da Gemona del Friuli a Piancavallo, e si è laureato vincitore finale della corsa. La classifica generale vede il ciclista della Visma-Lease a Bike in testa, con la maglia rosa ben salda. Ciccone si distingue come miglior scalatore. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, confermando la supremazia di Vingegaard.

Jonas Vingegaard è il padrone assoluto del Giro d’Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa. Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Proprio Piganzoli ha provato a insidiare Eulalio per la maglia bianca, ma senza successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vingegaard è un gigante: vince anche la 20esima tappa e conquista il Giro d’Italia. Ciccone è il migliore degli scalatori | La classifica generale

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