Jumbo-Visma ha vinto la 20esima tappa del Giro d’Italia 2026, con Vingegaard che si è imposto in volata. La corsa si è conclusa con un arrivo in salita, confermando la buona condizione del ciclista danese. La vittoria consente a Vingegaard di mettere un’ipoteca sul successo finale. La gara si è svolta senza la presenza del favorito Pogacar, assente per motivi di salute. La penultima tappa si è disputata su un percorso di montagna con diversi tratti impegnativi.

C’è un dominatore, come era peraltro previsto vista l’assenza del fuoriclasse Pogacar, nel Giro d’Italia 2026: Jonas Vingegaard, già in maglia rosa, ha vinto oggi la sua quinta tappa in questa edizione del Giro e conquistato virtualmente il successo finale, in attesa della passerella di domani a Roma nell’ultima tappa. La maglia rosa si è aggiudicato la 20esima frazione, con arrivo in cima a Piancavallo, piazzando lo scatto decisivo a circa 10 chilometri dall’arrivo e staccando ancora una volta i diretti rivali. Il capitano della Visma-Lease a Bike si è imposto con 1’15” su Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) e Jai Hindley (Red Bull-Bora Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo anche nella classifica generale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026: Vingegaard vince la 20esima tappa e ipoteca il successo

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Giro d'Italia, Vingegaard vince a Corno la nona tappa

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