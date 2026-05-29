Nella tappa 19 del Giro d'Italia 2026, la vittoria è andata a un ciclista statunitense. La gara si è svolta tra Alleghe e Piani di Pezzè, includendo il Passo Duran, il Passo Giau e la salita di Piani di Pezzè, tutte salite di rilievo con il Passo Giau come Cima Coppi. Durante la corsa si sono verificati scontri tra due corridori italiani, con discussioni tra uno dei due e un altro atleta. La classifica generale vede ancora in testa il leader della corsa.

Alleghe (Piani di Pezzè), 29 maggio 2026 - La tappa 19 è quella regina del Giro d'Italia 2026, offrendo nel suo menù il Passo Duran, il Passo Giau e la salita di Piani di Pezzè, rispettivamente Cima Coppi e Montagna Pantani dell'edizione. La prima viene domata da Giulio Ciccone, presente nella fuga buona così come, tra gli altri, Damiano Caruso e un redivivo Giulio Pellizzari. In attacco ci sono anche Einer Rubio e Derek Gee-West, a caccia della risalita in classifica generale: tra i due ci sono storie tese al Red Bull KM, con il canadese e passare per primo e il colombiano a vendicarsi scollinamento per primo al Passo di Falzarego, il penultimo GPM di giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026 tappa 19: vince Kuss. Scintille Ciccone-Rubio. La classifica generale

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