Il ciclista danese ha conquistato la maglia rosa a Roma dopo aver affrontato un’ultima fase di gara in cui ha mostrato determinazione. Ha ricevuto applausi dalla squadra e ha commentato l’evento come un vero onore. La corsa si è rivelata imprevedibile, con variazioni di ritmo e strategie che hanno portato a questa vittoria. La sua prestazione ha incluso una fase decisiva nell’ultimo chilometro, che gli ha permesso di indossare la maglia rosa.

"Volevo godermi il più possibile gli ultimi metri, è stato bello poter rallentare nell'ultimo chilometro e godermi davvero questo momento e tutto il pubblico e la folla lungo la strada. Avere la maglia rosa a Roma è molto speciale, tutta la squadra ha lavorato tantissimo nelle ultime settimane e anche oggi. Sono così contento di sigillare questa vittoria anche per loro, onorando tutte le persone, anche quelle che sono state toccate dal terremoto". Ecco tutta l’emozione di Jonas Vingegaard, il dominatore del Giro d’Italia: quinto successo di tappa a Piancavallo, nella tappa partita da Gemona del Friuli nel ricordo del sisma che sconvolse il Friuli nel 1976, e primato in cassaforte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard: "Che onore la maglia rosa a Roma! Applausi alla squadra, il Giro è sempre imprevedibile"

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Vingegaard col FRENO A MANO tirato Il Giro d'Italia è già FINITO

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