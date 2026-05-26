Giro d’Italia 2026 Vingegaard domina anche a Carì | quarta vittoria e maglia rosa sempre più salda

Da sportface.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026, da Bellinzona a Carì. Con questa vittoria, il ciclista danese ottiene la quarta tappa e rafforza la leadership nella classifica generale, mantenendo la maglia rosa. La gara si è conclusa con un attacco deciso negli ultimi chilometri, che ha permesso a Vingegaard di arrivare davanti ai suoi rivali. La corsa prosegue con i concorrenti ancora in lotta per la vittoria finale.

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Jonas Vingegaard conquista anche la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 vincendo in solitaria la Bellinzona-Carì. Il danese firma il quarto successo personale in questa edizione e rafforza la leadership in classifica generale. Giornata difficile invece per Giulio Pellizzari. Il Giro d’Italia continua a parlare danese. Jonas Vingegaard domina anche la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì di 113 chilometri, imponendosi in solitaria e consolidando la maglia rosa. Per il leader della Team Visma Lease a Bike arriva il quarto successo personale in questa edizione della corsa rosa. La frazione più corta del Giro è stata animata inizialmente da una lunga fuga composta da tredici corridori, tra cui Giulio Ciccone, Einer Rubio, Diego Ulissi e Jhonatan Narvaez. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Jonas Vingegaard domina el Giro de Italia y arrebata la Maglia Rosa

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