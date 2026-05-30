Tre squadre di grande nome in Europa sono retrocesse questa stagione: il West Ham in Premier League, il Girona in Liga e il Wolfsburg in Bundesliga. Dopo aver vinto coppe e partecipato alla Champions, si sono trovate a lottare per la salvezza, con risultati sorprendentemente negativi. Le stagioni si sono concluse con la retrocessione, segnando un drastico cambiamento rispetto ai loro precedenti successi.

Nei campionati esteri ci sono stati dei tracolli importanti, alcuni clamorosi. Altri quasi impronosticabili a inizio stagione. Dalla Premier alla Bundesliga, passando per la Liga e la Ligue 1, vediamo quali sono le squadre che negli anni passati hanno fatto grandi cose in patria e in Europa, fino a vincere persino coppe, e invece la prossima stagione giocheranno in serie minore. Sono scese giù contro ogni pronostico Wolfsburg, Girona e West Ham, hanno rischiato tantissimo, ma proprio tantissimo, anche Nizza e incredibilmente Tottenham. Sarebbe stato un flop storico. La prima delusione arriva dalla Premier League con la retrocessione del West Ham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vincevano coppe e giocavano in Champions, oggi sono retrocesse: il crollo di tre big d'Europa

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