La Roma pianifica il mercato d’occasione tra le retrocesse d’Europa | la lista di Gasperini per la Champions

La Roma si prepara a muoversi nel mercato di riparazione, puntando alle squadre retrocesse in Europa. La lista di acquisti per la Champions include diversi giocatori provenienti da club che hanno perso la categoria. Il direttore sportivo, Tony D’Amico, potrebbe essere coinvolto attivamente nelle trattative. Gian Piero Gasperini avrebbe ora la libertà di attuare le proprie strategie di mercato senza ostacoli.

Il calciomercato giallorosso è pronto ad accendersi. Le possibilità di vedere a Trigoria il DS Tony D’Amico si fanno ogni giorno più concrete, e così Gian Piero Gasperini avrebbe la strada spianata per fare mercato secondo le proprie idee. La Roma però deve ancora risolvere varie questioni economiche per rispettare gli accordi con la UEFA, e ciò influirà sulla somma che i Friedkin potranno mettere a disposizione dell’allenatore. Per questo, una strategia che i giallorossi potranno attuare è quella di pescare da squadre retrocesse o con situazioni difficili, per convincere i giocatori migliori a giocarsi la Champions League all’Olimpico. Difensori centrali e terzini di spinta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato Roma Ecco la Lista di Gasperini! Super Cessione in Vista!

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