video si alza il sipario sulla witch league

È iniziato il torneo Witch League nel centro sportivo “Francesca” di San Giorgio del Sannio, in località Cesine. La competizione durerà più di due settimane e coinvolge diverse squadre. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario stabilito e prevede varie partite di calcio. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante il primo giorno di gare. La Witch League proseguirà secondo il programma previsto fino alla conclusione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si alza il sipario sulla Witch League, il torneo che per oltre due settimane animerà il centro sportivo “Francesca” di San Giorgio del Sannio, in località Cesine. Archiviata la fase dei play-in, è arrivato il momento delle gare che contano, con l’esordio sul rettangolo di gioco della squadra campione in carica, Barber Drink. Grande partecipazione di pubblico per la serata inaugurale, che ha richiamato appassionati e curiosi. Ad accompagnare l’inizio della competizione non sono mancati musica dal vivo, fuochi d’artificio e momenti di intensa emozione, in un clima di festa che ha coinvolto tutti i presenti. Tra gli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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