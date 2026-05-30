video si alza il sipario witch league

È iniziato il torneo Witch League al centro sportivo “Francesca” di San Giorgio del Sannio, in località Cesine. La competizione durerà oltre due settimane e coinvolge diverse squadre. La manifestazione si svolge nelle strutture sportive della zona, con partite programmate durante tutto il periodo. La Witch League rappresenta un evento sportivo che coinvolge atleti e appassionati locali, con incontri che si susseguono nel corso delle giornate.

Tempo di lettura: 2 minuti Si alza il sipario sulla Witch League, il torneo che per oltre due settimane animerà il centro sportivo “Francesca” di San Giorgio del Sannio, in località Cesine. Archiviata la fase dei play-in, è arrivato il momento delle gare che contano, con l’esordio sul rettangolo di gioco della squadra campione in carica, Barber Drink. Grande partecipazione di pubblico per la serata inaugurale, che ha richiamato appassionati e curiosi. Ad accompagnare l’inizio della competizione non sono mancati musica dal vivo, fuochi d’artificio e momenti di intensa emozione, in un clima di festa che ha coinvolto tutti i presenti. Tra gli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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