Un giudice ha pubblicamente invitato gli avvocati e i colleghi favorevoli al Sì a lasciare la professione, scrivendo che “ora via qualche sassolino”. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un messaggio condiviso con il Consiglio superiore della magistratura. L’esponente della Corte di Cassazione ha rivolto l’appello a coloro che hanno sostenuto la riforma, in un intervento che ha suscitato diverse reazioni nel settore legale.

"Ad avvocati e colleghi che hanno sostenuto il Sì, dal mio angolo privilegiato della Corte di Cassazione, vi invito ad abbandonare la toga". A scriverlo subito dopo la vittoria del No è stato il giudice della Corte di Cassazione Francesco Agnino (nella foto) che prosegue dicendo: "Il diritto e in alcuni casi la lingua italiana scorrono paralleli ai vostri scritti imbarazzanti. Solo per questo dovreste dimettervi o cancellarvi dall'Ordine. E adesso è giusto togliersi qualche sassolino dalle scarpe". A che "sassolini" si riferiva? Perché il tono non era certo dei più rasserenanti. Ora dobbiamo anche leggere che c'è chi vuole (in che modo?) togliersi dei sassolini dalle scarpe. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il messaggio choc del giudice: "Ora via qualche sassolino..." Esposto di un avvocato al Csm

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