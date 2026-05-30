Una coppia di imprenditori è stata denunciata dopo aver abbandonato un lavoratore ferito in strada. L’uomo, impiegato in nero in un maneggio, era rimasto gravemente ferito a causa di una caduta. Dopo l’incidente, i titolari non hanno prestato assistenza e sono stati identificati dalle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini per verificare le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.

L’uomo, impiegato in nero in un maneggio, era rimasto gravemente ferito dopo una caduta. I titolari dell’azienda agricola lo avrebbero lasciato sanguinante nei pressi dell’ospedale senza chiamare i soccorsi Nella notte tra giovedì e venerdì, un lavoratore indiano di 56 anni è stato trovatogravemente ferito e sanguinantenei pressi del palasport di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, a poca distanza dall’ospedale della città. Le indagini condotte dai carabinieri, però, hanno permesso nel giro di poche ore di individuare e denunciare una coppia di imprenditori agricoli, accusati di omissione di soccorso e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito daicarabinieri, l’uomo era stato assunto in nero presso un maneggio riconducibile a un’azienda agricola di Schiavon. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vicenza, lavoratore ferito e abbandonato in strada: denunciata una coppia di imprenditori

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