Furto al chiosco e vetrina presa a sassate | denunciata una coppia di giovani

Una coppia di giovani, un uomo di 25 anni di nazionalità marocchina e senza fissa dimora e una donna di 20 anni residente a Carlazzo, è stata denunciata dalla polizia di Stato di Como. I due sono accusati di aver tentato un furto al chiosco e di aver danneggiato una vetrina con dei sassi. Entrambi hanno precedenti e sono stati messi sotto indagine in stato di libertà.

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 25enne marocchino senza fissa dimora e una 20enne italiana residente a Carlazzo, entrambi con precedenti, per tentato furto aggravato e danneggiamento in concorso.I fatti della notteSecondo quanto ricostruito, i due giovani.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Furto all’Esselunga con la tecnica della lattina di Coca Cola: denunciata una coppiaEntrano alle casse con un solo prodotto, ma sotto il giubbotto avevano nascosto cosmetici: intervento delle Volanti in via Carloni, merce recuperata... Furto di rame a Toano, coppia denunciata dai carabinieriToano (Reggio Emilia), 3 aprile 2026 – Una canala in rame di tre metri rubata dal retro della parrocchia di San Michele Arcangelo a Cavola di Toano. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Poetto, borseggiatori sotto l'ombrellone: i carabinieri bloccano la banda della sdraio; Le edicole nel mirino dei ladri. Due assalti in poche ore nella notte. Alla Montanara bottino di 400 euro; Coppia ruba al supermercato, lui prende a calci e pugni i poliziotti per fuggire - BresciaToday; Dal furto al fendente sul collo: chiesti otto anni di carcere. Furti e danneggiamenti in centro, denunciata una coppiaUn 25enne marocchino e una 20enne italiana accusati di tentato furto aggravato e danneggiamento: colpiti un chiosco e un negozio tra piazza Vittoria e via Pantera ... ciaocomo.it Catania, chiuso temporaneamente un chiosco nel quartiere San Giorgio: era ritrovo abituale di pregiudicatiSospesa temporaneamente l'attività di un chiosco nel quartiere San Giorgio di Catania, per una durata di 7 giorni. newsicilia.it Il video del tentato furto, immortalato dalle telecamere esterne del supermercato, è stato poi diffuso sui social. Il sindaco di Casoria Raffaele Bene ha ringraziato pubblicamente il ragazzo che ha sventato il furto. - facebook.com facebook Colpo in una profumeria a Voghera, nel Pavese, dove una ragazza di 20 anni è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato. La giovane, residente a Milano, avrebbe sottratto prodotti per un valore complessivo di circa 1.500 euro. Secondo le prime ricostr x.com