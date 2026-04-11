Roma il sequestro lampo e poi lo sparo | 41enne ferito e abbandonato in strada È giallo

Nella serata di ieri, un uomo di 41 anni albanese è stato ferito al braccio da un colpo di pistola e successivamente abbandonato in strada. Il fatto si è verificato in un quartiere di Roma, dove il 41enne è stato trovato in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’accaduto rimane da chiarire, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui dettagli dell’intera vicenda.

Un colpo di pistola al braccio, poi l'abbandono in strada. È un racconto di una serata di violenza quello fornito da un 41enne albanese, finito al pronto soccorso dopo quello che appare come un vero e proprio avvertimento in stile malavitoso.I fatti si sono consumati nella tarda serata di giovedì. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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