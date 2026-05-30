Nessun apparentamento tra i candidati al secondo turno a Viareggio, in vista delle elezioni di domenica 7 e lunedì 8 giugno. La sfida è tra Sara Grilli, sostenuta dal centrodestra e dalla lista civica del sindaco uscente, e l’altro candidato. Il centrosinistra ha dichiarato che la porta rimane aperta al dialogo, ma finora nessun accordo è stato ufficializzato. La corsa si decide al ballottaggio, senza alleanze formali tra i due candidati.

Niente apparentamenti a Viareggio in vista del ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. Ballottaggio da cui uscirà la prima sindaca di Viareggio che vede la sfida tra Sara Grilli, centrodestra, sostenuta anche da lista civica sindaco uscente Del Ghingaro, 34.29% al primo turno e Federica Maineri, centrosinistra, 30.17%. (Foto Fb Sara Grili) Non c’è apparentamento tra Maineri e Marialina Marcucci, 27.52%. (Foto Fb Marialina Marcucci) E nemmeno apparentamento con Paolo Annale, che da solo con una lista, Partito Comunista, ha ricevuto quasi il 6% di consenso, 5.59%, che lo ha eletto in Consiglio Comunale alle amministrative del 24 e 25 maggio scorsi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Viareggio al ballottaggio, no apparentamento Maineri-Marcucci. Centrosinistra: “La porta resta aperta al dialogo”

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