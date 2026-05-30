Al ballottaggio per l'elezione del sindaco di Viareggio, il candidato del centrosinistra, Maineri, ha ricevuto il sostegno di Renzi. La sfida si svolgerà il 7 e 8 maggio, con la candidata che affronta il rivale del centrodestra. La campagna elettorale si è concentrata sulle differenze tra i due candidati, con i rispettivi sostenitori che hanno intensificato le manifestazioni pubbliche.

Il leader di Italia viva lo ha detto in un’intervista rilasciata al sito TgRegione. “Crediamo che Federica Maineri rappresenti una proposta seria, riformista e capace di dare una prospettiva di sviluppo alla città. Viareggio ha bisogno di una guida amministrativa competente e concreta, in grado di affrontare le sfide economiche, turistiche e sociali dei prossimi anni”. Il mancato apparentamento con Marcucci, per Renzi non costituirà un vantaggio per il centrodestra: “Al di di là degli accordi formali, esiste una sensibilità comune”, tra elettorato di Marcucci e centrosinistra “su molti temi fondamentali. Per questo invito tutti gli elettori... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ballottaggio a Viareggio, Renzi: “Scelgo candidata del centrosinistra Maineri”

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