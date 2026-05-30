Viale Parini è stato inaugurato come anfiteatro urbano con un brindisi ieri mattina a Riccione. Le gradonate tra viale e il porto canale formano un’area che funge da spazio di aggregazione per residenti e visitatori. L’intervento ha trasformato la zona in un punto di ritrovo all’aperto, valorizzando il fronte del porto. L’evento ha visto la presenza di autorità e cittadini, con un brindisi simbolico per celebrare l’apertura.

Taglio del nastro con brindisi ieri mattina a Riccione per l’ anfiteatro urbano che, con le sue gradonate tra viale Parini e le acque del porto canale, crea un esclusivo punto d’incontro per turisti e riccionesi. Un luogo che diventa ancora più suggestivo al crepuscolo, quando l’arena si anima con l’accensione delle luci sotto ogni singolo gradone, e che diventerà ancora più attrattivo con gli spettacoli annunciati sul posto a bordo di imbarcazioni e pedane galleggianti. Un assaggio di questo sarà offerto domani dalle 18 a mezzanotte con ‘Brezza’, nato in collaborazione con il Consorzio d’area di viale Ceccarini e il Comitato Promoalba viale Dante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Viale Parini diventa un anfiteatro: "Abbiamo il porto più bello d’Italia"

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