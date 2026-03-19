Tie Break riparte da viale Italia | Sede più moderna e luminosa In viale Veneto apre l’outlet

Tie Break torna in viale Italia, con una sede più moderna e luminosa, mentre in viale Veneto apre un nuovo outlet. Nicola Zoli, titolare dell’azienda forlivese, ha annunciato il trasferimento e la riapertura delle attività, segnando un cambiamento importante per la sua impresa. La nuova sede e il punto vendita rappresentano un passo avanti nella strategia di sviluppo dell’azienda.

Non esattamente un ‘addio’, ma un nuovo inizio: è così che il forlivese Nicola Zoli, titolare – assieme al fratello Luca – della storica catena di negozi di abbigliamento sportivo ’Tie Break Sport & style’, presente a Forlì fin dal 1989, preferisce definire il recente trasferimento di uno dei tre punti vendita da viale Vittorio Veneto a viale Italia. "Eravamo molto affezionati a viale Vittorio Veneto e non ce ne saremmo mai andati – è la premessa di Zoli – Ma, negli ultimi tempi, ci siamo accorti quanto fosse difficile, per i clienti, trovare parcheggi a sufficienza. A volte era talmente complicato rimediare uno spazio che i clienti occupavano persino il passaggio dedicato al carico e scarico di merce, al lato del negozio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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