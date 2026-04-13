Andrea Candeo il più bello d’Italia diventa animalista | nuova campagna tra etica immagine e comunicazione

Andrea Candeo, noto per aver vinto il titolo di “Il più bello d’Italia” a 34 anni, ha deciso di sostenere una causa animalista. L’ex volto pubblico è stato scelto come testimonial dall’associazione non-profit Rispetto per Tutti gli Animali, che si occupa di tutela degli animali. Candeo, agronomo di formazione, è stato presentato come rappresentante in una nuova campagna dedicata all’etica e alla comunicazione legate al benessere animale.

Trentaquattro anni, agronomo di formazione e volto noto dopo il titolo de “Il più bello d’Italia”, Andrea Candeo è il nuovo testimonial scelto da Rispetto per Tutti gli Animali, associazione no-profit guidata da Giancarlo De Salvo. Una scelta che punta dritto alla comunicazione, anche perché oggi, più che mai, le battaglie, incluse quelle più nobili, hanno bisogno di essere viste ancora prima di essere comprese. E se l’obiettivo è parlare ai giovani, allora serve qualcuno che quei giovani li sappia raggiungere davvero. Non a caso, accanto a Candeo resta Simone Di Matteo, giornalista, editore, scrittore e già volto di numerose campagne animaliste.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Candeo, il “più bello d’Italia” diventa animalista: nuova campagna tra etica, immagine e comunicazione Leggi anche: «Bologna è la città più disgustosa d’Italia, è sporca e puzza. Evitatela», il video dell’influencer polacca diventa virale e infiamma la campagna elettorale UCI Cinemas Arezzo celebra la Pasqua con la nuova campagna di comunicazioneArezzo, 24 marzo 2026 – Le vacanze di Pasqua rappresentano un momento prezioso da trascorrere insieme, ma anche un'occasione in cui i genitori sanno...