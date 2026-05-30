Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 20 | 25
Alle 20:25 del 30 maggio 2026, si è verificato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio Astral Infomobilità ha comunicato le ultime informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale. La comunicazione è rivolta agli automobilisti e ai cittadini per fornire indicazioni sulla circolazione e eventuali interruzioni o rallentamenti sulla rete stradale.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A24 roma-teramo terminate le operazioni di ripristino dello Stato dei luoghi a seguito di un veicolo in fiamme strada riaperta e traffico in diminuzione tra Castel Madama Vicovaro direzione Teramo sulla statale Aurelia per incidente traffico rallentato con code tra Castel di Guido e Malagrotta nei due sensi di marcia si rallenta in via Cassia altezza via Trionfale nelle due direzioni mentre in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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