Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Alle 20:25 del 30 maggio 2026, si è verificato un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il servizio Astral Infomobilità ha comunicato le ultime informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale. La comunicazione è rivolta agli automobilisti e ai cittadini per fornire indicazioni sulla circolazione e eventuali interruzioni o rallentamenti sulla rete stradale.