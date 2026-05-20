Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-05-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 20 maggio 2026 alle 20:25, la rete di trasporto della regione Lazio ha segnalato alcune variazioni sulla viabilità a Roma. La redazione di Astral infomobilità ha reso noto un aggiornamento riguardante le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della capitale. Le informazioni pubblicate riguardano interventi, chiusure o restringimenti di carreggiata che potrebbero influire sugli spostamenti dei cittadini in questa fascia oraria.

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