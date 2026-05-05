Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 5 maggio 2026, alle 20:25, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio segnala alcune variazioni e interventi in corso nella zona portuale di Roma. La comunicazione, gestita dall'azienda Astral, fornisce aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali restrizioni lungo le strade principali e le arterie di accesso alla zona portuale. Nessuna chiusura totale o deviazione significativa viene indicata in quel momento.

Astral infomobilità Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura il porto ferroviario sulla linea Roma Napoli a causa di guasto tecnico la circolazione rallentata tra Cassino e Tora Piccilli treno dell'alta velocità viaggiano con ritardi fino a 60 minuti con possibili deviazioni sulla tratta regionale via Formia e via Cassino e veniamo al traffico sulla via dell'aeroporto di Fiumicino a seguito di un incidente avvenuto in precedenza nei pressi di Ostia Antica permangono code a partire da Fiumicino aeroporto fino al bivio per la via del Mare verso Ostia circolazione è rientrata nella norma per il resto lungo la rete viaria in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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