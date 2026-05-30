Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 30 maggio 2026, Astral infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico e eventuali disagi. Nessuna altra informazione specifica sulle condizioni attuali o interventi in corso è stata resa nota in questa comunicazione.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione della A24 Roma Teramo dove un incidente rallenta il traffico altezza Brico direzione Teramo in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano di Albano nei due sensi di marcia percorrendo la strada statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra Prato Cesarino e Borgo Piave direzione Latina a Genzano di Roma sempre per incidente Code in via Appia Antica in prossimità di un incrocio con via Appia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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